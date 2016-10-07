Дочь Джона Терри проделала популярный трюк с бутылкой воды при помощи мяча
Десятилетняя дочка защитника «Челси» Джона Терри, Саммер проделала
популярный в интернете трюк с бутылкой воды, воспользовавшись мячом.
«Саммер вывела трюк с бутылкой воды на новый уровень», - написал Терри в интсаграме.
В нынешнем сезоне 35-летний англичанин провел в составе «синих» пять матчей, получив в одном из них желтую карточку.
После семи матчей чемпионата Англии команда из Лондона занимает седьмую
строчку турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.
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