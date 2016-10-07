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Дочь Джона Терри проделала популярный трюк с бутылкой воды при помощи мяча

Александр Семкив
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Десятилетняя дочка защитника «Челси» Джона Терри, Саммер проделала популярный в интернете трюк с бутылкой воды, воспользовавшись мячом.

«Саммер вывела трюк с бутылкой воды на новый уровень», - написал Терри в интсаграме.

Summer taking the water bottle flip to another level 👌⚽️

Видео опубликовано John Terry (@johnterry.26)

В нынешнем сезоне 35-летний англичанин провел в составе «синих» пять матчей, получив в одном из них желтую карточку.

После семи матчей чемпионата Англии команда из Лондона занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.

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