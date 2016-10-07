Дочь Джона Терри проделала популярный трюк с бутылкой воды при помощи мяча

Десятилетняя дочка защитника «Челси» Джона Терри, Саммер проделала популярный в интернете трюк с бутылкой воды, воспользовавшись мячом.



«Саммер вывела трюк с бутылкой воды на новый уровень», - написал Терри в интсаграме.

Summer taking the water bottle flip to another level 👌⚽️ Видео опубликовано John Terry (@johnterry.26) Окт 6 2016 в 12:29 PDT

В нынешнем сезоне 35-летний англичанин провел в составе «синих» пять матчей, получив в одном из них желтую карточку.

После семи матчей чемпионата Англии команда из Лондона занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.