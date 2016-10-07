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«Лада» на выезде обыграла «Барыс», Филатов оформил дубль

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду уступили «Ладе».

Встреча между командами завершилась со счетом 2:4.

В составе победителей точными бросками отметились Никита Филатов, оформивший дубль, а также Ефим Гуркин и Станислав Бочаров. Шайбы хозяев на счету Евгения Рымарева и Кори Тривино.

В следующей игре «Лада» 11 октября на домашней арене примет «Куньлунь Ред Стар», а клуб из Казахстана в тот же день сыграет на выезде с «Трактором».

КХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Барыс - Лада - 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы:

Филатов (Бумагин), 11:55 (0:1). Гуркин (Шенфельд), 28:13 (0:2). Рымарев (Старченко, Гренц), 30:22 (1:2). Бочаров (Иванов, Стрельцов А.), 33:23 (1:3). Филатов (Аронсон), 35:26 (1:4). Тривино 55:22 (2:4).

Место и дата

07 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция





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