Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)4 : 3Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дан Петреску: Хочу, чтобы больше не было слухов, что «Кубань» может исчезнуть

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер «Кубани» Дан Петерску встретился с болельщиками клуба в Краснодаре. 

- Будущее «Кубани»? Его тяжело предсказать. Надеялся, мы сможем выбраться из этой ситуации, хотя люди вокруг называли разные версии. Надеюсь, у клуба все будет хорошо. Больше всех хочу, чтобы команда выигрывала и вышла в премьер-лигу. Чтобы больше не было слухов, что клуб может исчезнуть. 

Напомним, на этой неделе стало известно, что Дан Петреску, возглавивший клуб перед началом сезона, покидает «Кубань».

Полная версия интервью Петреску здесь

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Румынский специалист Дан Петреску рассказал болельщикам «Кубани», в чем причина его ухода из российской команды.Футбол в зинданеФутбол в зинданеОбозреватель «Советского спорта» – о проблеме долгов, захлестнувшей российские клубы всерьез и надолго.Анатолий Бышовец: Петреску явно переоценил себя и возможности «Кубани»Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Дана Петреску с поста наставника краснодарской «Кубани».Агент Петреску: Есть устная договоренность о расторжении контракта с «Кубанью»Агент Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал сообщение официального сайта «Кубани» о том, что Петреску покидает пост главного тренера клуба.«Кубань» объявила, что Петреску покидает клубДан Петреску покинул пост главного тренера «Кубани». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Петреску просил: «Мне не платите – платите игрокам». Что происходит в «Кубани»«Петреску просил: «Мне не платите – платите игрокам». Что происходит в «Кубани»В «Кубани» очередной виток кризиса – главный тренер команды Дан Петреску может в ближайшее время покинуть клуб.Агент Петреску: Хочет ли Дан уйти из «Кубани»? Сейчас так вопрос не стоитНиколай Пырнэу - о ситуации с главным тренером клуба.Григорян опроверг информацию о том, что он возглавит «Кубань»Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал информацию о том, что он может занять пост главного тренера «Кубани».«Кубань» хочет расторгнуть контракт с ПетрескуАгент тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу сообщил, что краснодарский клуб хочет уволить румынского специалиста.«Кубань»: одной проблемой меньше«Кубань»: одной проблемой меньшеКак дисквалифицированный Петреску обыграл Тихонова.«Кубань» обыграла «Енисей»«Кубань» дома обыграла «Енисей» (2:1) в 15-м туре первенства ФНЛ.«Кубань» не переедет на стадион Сергея Галицкого«Кубань» не будет выступать на стадионе «Краснодара».Покер «Енисея», рекорд «Динамо» и «Кубань» в зоне вылетаПокер «Енисея», рекорд «Динамо» и «Кубань» в зоне вылетаSovsport.ru рассказывает о главных событиях 14-го тура второго по значимости футбольного дивизиона России.«Кубань» уступила «Тюмени», потерпев второе поражение подрядФутболисты «Кубани» в матче 14-го тура ФНЛ проиграли «Тюмени».В руководстве «Кубани» назревают измененияСвою должность покинет генеральный директор клуба Геннадий Крапивка. По слухам, это связано со словами гендира, заявившего, что ситуация с избиением на базе клуба защитника Игоря Армаша имеет политические мотивы.Игрокам «Кубани» выплатили зарплатуИгрокам «Кубани» выплатили зарплату. Случилось это после игры с ярославским «Шинником» (0:1) в рамках 13 тура ФНЛ.Тренер «Кубани»: В матче с «Шинником» у нас ничего не получилосьСтарший тренер краснодарской «Кубани» Михаил Семенов после поражения своей команды от «Шинника» в матче Футбольной национальной лиги высказал мнение, что у его подопечных в этой игре не получилось ничего.«Изгоняйте бесов из клуба». Как «Кубань» уступила «Шиннику»«Изгоняйте бесов из клуба». Как «Кубань» уступила «Шиннику»«Кубань» вновь проиграла, а ее болельщики устроили во время матча акцию протеста против руководства клуба.«Кубань» дома уступила «Шиннику»Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шинника».«Кубань» предвыборная. Ведется ли война против клуба?«Кубань» предвыборная. Ведется ли война против клуба?Обозреватель Sovsport.ru Евгений Дзичковский - о нелегкой фронтовой судьбе краснодарской команды.

Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Дан Петреску
Дан Петрескувсе новости

Cпецпредложение