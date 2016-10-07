Дан Петреску: Хочу, чтобы больше не было слухов, что «Кубань» может исчезнуть

Экс-главный тренер «Кубани» Дан Петерску встретился с болельщиками клуба в Краснодаре.



- Будущее «Кубани»? Его тяжело предсказать. Надеялся, мы сможем выбраться из этой ситуации, хотя люди вокруг называли разные версии. Надеюсь, у клуба все будет хорошо. Больше всех хочу, чтобы команда выигрывала и вышла в премьер-лигу. Чтобы больше не было слухов, что клуб может исчезнуть.



Напомним, на этой неделе стало известно, что Дан Петреску, возглавивший клуб перед началом сезона, покидает «Кубань».



Полная версия интервью Петреску здесь