Дан Петреску: Хочу, чтобы больше не было слухов, что «Кубань» может исчезнуть
Экс-главный тренер «Кубани» Дан Петерску встретился с болельщиками клуба в Краснодаре.
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Будущее «Кубани»? Его тяжело предсказать. Надеялся, мы сможем выбраться
из этой ситуации, хотя люди вокруг называли разные версии. Надеюсь, у
клуба все будет хорошо. Больше всех хочу, чтобы команда выигрывала и
вышла в премьер-лигу. Чтобы больше не было слухов, что клуб может
исчезнуть.
Напомним, на этой неделе стало известно, что Дан Петреску, возглавивший клуб перед началом сезона, покидает «Кубань».
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