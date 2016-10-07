Питер Фьюри: WADA официально подтвердило, что Тайсон провалил тест на наркотики

Питер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе боксера на кокаин.

- WADA официально подтвердило, что Тайсон провалил второй тест на наркотики, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Я нахожусь в отчаянии от того, насколько глубоко он погрузился во все это. Все мы знаем, что это никогда не помогало ни одному человеку. Я думаю, обратиться к алкоголю и наркотикам его вынудило банальное отсутствие людей, с которыми он мог бы поговорить и обсудить свои проблемы.



Если бы Тайсон делал это в здравом уме, я бы сейчас же прекратил с ним все отношения. Но я знаю, в каком он состоянии. Это продолжается уже несколько лет, он пытается справляться со всем этим, но затем выиграл титул чемпиона мира, и это выбило его из колеи. Судя по его психическому состоянию, ему необходимо лечение, и совсем скоро он начнет его проходить. Уверен, что он сможет оправиться, если оказать ему поддержку. Он любит бокс, это - его жизнь, - заявил Питер Фьюри.

Напомним, повторный бой Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко был отложен на неопределенный срок после обнародования информации о депрессии английского боксера. Пока неизвестно, будет ли он лишен чемпионских поясов из-за положительной допинг-пробы во внесоревновательный период.





