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Астахова и Рогонов стали вторыми в Финляндии, уступив только двукратным чемпионам мира

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли второе место в парном катании на турнире «Финляндия Трофи» в пригороде Хельсинки Эспоо, уступив только двукратным чемпионам мира из Канады Меган Дюамель и Эрику Редфорду.

Астахова и Рогонов за две программы набрали 169,10 балла. Сумма победителей, допустивших ряд ошибок и в коротком, и в произвольном прокате — 197,78. Третьими стали Мари Вартманн и Рубен Бломмарт из Германии — 164,91.

Позднее в пятницу станут известны призеры турнира «Финляндия Трофи» в женском одиночном катании.

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