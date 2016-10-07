Астахова и Рогонов стали вторыми в Финляндии, уступив только двукратным чемпионам мира

Российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли второе место в парном катании на турнире «Финляндия Трофи» в пригороде Хельсинки Эспоо, уступив только двукратным чемпионам мира из Канады Меган Дюамель и Эрику Редфорду.

Астахова и Рогонов за две программы набрали 169,10 балла. Сумма победителей, допустивших ряд ошибок и в коротком, и в произвольном прокате — 197,78. Третьими стали Мари Вартманн и Рубен Бломмарт из Германии — 164,91.

Позднее в пятницу станут известны призеры турнира «Финляндия Трофи» в женском одиночном катании.