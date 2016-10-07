Джонни Акоста: Игроки сборной Коста-Рики не знают россиян по фамилиям

Защитник «Эредиано» и сборной Коста-Рики Джонни Акоста поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России в Краснодаре.

- Мы особо не знакомы со сборной России, только сейчас по видеонарезкам узнаем о российской команде. Мы слышали, что это сборная, которая демонстрирует хороший футбол. Но по фамилиям мы никого из ее игроков не знаем.



На чемпионате мира 2014 года, где мы добрались до четвертьфинала, завоевав уважение соперников. Теперь наша задача - сохранить репцтацию на этом же уровне, - заявил Акоста.

Напомним, костариканцы добрались до четвертьфинала ЧМ-2014, где уступили команде Голландии в серии пенальти.

Матч Россия - Коста-Рика состоится в Краснодаре 9 октября.