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Футболисты «Динамо» обыграли чемпиона Украины в FIFA

Александр Семкив
Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Футболисты «Динамо» Николай Обольский, Евгений Луценко, Александр Ташаев посетили выставку «Игромир 2016», где сыграли в футбольный симулятор FIFA с двукратным чемпионом Украины в этой дисциплине Максимом Плаховым, известным под псевдонимом Tiko91.

Полузащитник столичного клуба Александр Ташаев проиграл украинцу со счетом 1:3. А вот нападающий бело-голубых Николай Обольский одержал верх над Плаховым со счетом 2:1.

- Было интересно побывать на выставке. Мой матч? Приятно обыграть чемпиона. На базе в Новогорске меня еще никто не обыгрывал из динамовцев, не удалось и профессионалу. Действия «Обольского» в футбольном симуляторе? Он был лучшим в моей команде! Пусть не забил, но вел игру, раздавал отличные передачи, - поделился эмоциями Обольский.

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