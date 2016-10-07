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Отец участника детского боя в Грозном: На этом турнире были показательные выступления, а ребята должны уметь защитить себя

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  FacebookКомментарии

Ашот Халатов, отец 8-летнего Давида Халатова, участвовавшего в вечере MMA в Грозном, поделился своими впечатлениями от турнира.

-  Дети Кадырова приезжали отдыхать в Сочи и были в нашем зале, мы приехали к ним и были в их зале. Неужели что-то плохое есть в том, что дети показали, что спорт это сила? Непонятно, зачем сейчас что-то раздувать и детей тем более затрагивать. Наши дети — друзья. И они друг друга не первый день знают.

- Вы давно отдали Давида в единоборства?

- Сейчас ему восемь лет, а в спорте он с четырех. Ходил на танцы, на гимнастику. И уже больше года он занимается в секции смешанных единоборств — это нужно больше для самообороны, чтобы он мог за себя постоять в любое время.

- Возможно, я плохо считал и, возможно, вы скажете, что нельзя называть это ударами, но тем не менее: Адам Кадыров попал по голове вашего сына порядка 50 раз. Как себя чувствует Давид?

- Да нормально абсолютно. Никаких ударов, способных нанести ущерб, там не было. Неужели вы думаете, что я поведу своего сына, чтобы ему голову отбили? Там был судья, который все контролировал.

- Детские турниры по единоборствам предполагают защитный шлем на голове, накладки на ногах. На турнире в Грозном этого не было. Это было ваше общее решение?

- Я по этому поводу так скажу: это были показательные выступления для людей, чтобы показать, как дети проявляют свой характер и могут защитить себя.

- Федор Емельяненко раскритиковал детские бои в Грозном. Как вы это восприняли?

- В первую очередь — за Федора мы всегда болели. Сидели у экрана телевизора во время его боев, переживали за него. И сейчас я в сторону Федора ничего плохого сказать не могу. Что касается его заявления, то я думаю, что просто идет какое-то недопонимание, - рассказал Халатов в интервью журналисту Александру Лютикову, которое размещено на его странице в сети Facebook.

Во вторник в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира. 

Давид Халатов проиграл поединок Адаму Кадырову. 

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