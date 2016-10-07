Сергей Доренко: Критика Емельяненко? Если жители Чечни довольны, то и слава Богу

Отец участника детского боя в Грозном: На этом турнире были показательные выступления, а ребята должны уметь защитить себя

Ашот Халатов, отец 8-летнего Давида Халатова, участвовавшего в вечере MMA в Грозном, поделился своими впечатлениями от турнира.