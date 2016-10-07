Сергей Доренко: Критика Емельяненко? Если жители Чечни довольны, то и слава Богу
Российский журналист Сергей Доренко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее раскритиковал организаторов турнира по смешанным единоборствам в городе Грозный за проведение боев между детьми.
«Я считаю, что есть регион России, назовем его регион, хотя формально в него входит несколько регионов, который живет по некоторым своим законам, и мы заинтересованы в том, чтобы как можно меньше о нем слышать, потому что мы довольно долго слышали о войне в этом регионе. А сейчас мы заинтересованы в том, чтобы как можно меньше слышать о нем. И если там что-либо нарушается, с нашей точки зрения, то важна не наша точка зрения, а точка зрения жителей самого региона – нарушается там что-либо или нет. Если жители довольны, то и слава Богу», – приводит слова Доренко «Свободная Пресса».