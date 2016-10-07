Жоэль Кэмпбелл: Мы приехали в Краснодар, чтобы победить Россию
Нападающий сборной Коста-Рики и лондонского «Арсенала», выступающий на правах аренды в «Спортинге» Жоэль Кэмпбелл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России.
«Мы приехали в Краснодар, чтобы победить команду России. Это очень значимая сборная на международном уровне, у них хороший подбор игроков. Мы рассматриваем матч с командой России как подготовку к отборочным играм на чемпионат мира-2018», - приводит слова Кэмпбелла Р-Спорт.
Напомним, 9 октября сборная России в рамках товарищеского матча сыграет с командой Коста-Рики.
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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