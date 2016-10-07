Радваньска вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со Свитолиной

Польская теннисистка Агнешка Радваньска в четвертьфинале турнира в Пекине разгромила Ярославу Шведову из Казахстана.



Встреча между спортсменками завершилась со счетом 6:1, 6:2. За все время игры Радваньска 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. В активе Шведовой – 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.



Таким образом, представительница Польши вышла в полуфинал турнира, где ей предстоит встретиться с с украинкой Элиной Свитолиной.



Отметим, что их предыдущие игры завершились победой Агнешки.



Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

Агнешка Радваньска (Польша) – Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:1, 6:2.

