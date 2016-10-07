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Радваньска вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со Свитолиной

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Польская теннисистка Агнешка Радваньска в четвертьфинале турнира в Пекине разгромила Ярославу Шведову из Казахстана.

Встреча между спортсменками завершилась со счетом 6:1, 6:2. За все время игры Радваньска 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. В активе Шведовой – 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Таким образом, представительница Польши вышла в полуфинал турнира, где ей предстоит встретиться с  с украинкой Элиной Свитолиной.

Отметим, что их предыдущие игры завершились победой Агнешки.

Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала

Агнешка Радваньска (Польша) – Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:1, 6:2.

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