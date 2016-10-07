Защитник «Тоттенхэма» Роуз: От игры «Арсенала» дух захватывает

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз признался, что у него захватывает дух от игры главного соперника «шпор» «Арсенала».

«За последние 20 лет Арсен Венгер проделал блестящую работу в «Арсенале», а от игры «канонир» захватывает дух. Их игру можно пересматривать несколько раз.

Если Венгер когда-нибудь станет тренером сборной Англии, то он сможет творить чудеса для нашей страны», - приводит слова Роуза arsaman.ru.