«Дагестан» уступил «Белогорью» в рамках Кубка России
Волейболисты «Белогорья» в матче полуфинального этапа Кубка России в трех партиях разгромили «Дагестан» из Махачкалы.
Встреча, прошедшая в в Белгороде, завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:14, 25:17).
8 октября в рамках второго тура «Белогорье» сыграет с «Енисеем», а «Дагестан», выступающий в Высшей лиге «А», встретится с «Динамо».
Кубок России
Мужчины
Полуфинальный этап
Группа В. 1-й тур
«Белогорье» (Белгород) – «Дагестан» (Махачкала) – 3:0 (25:23, 25:14, 25:17)
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