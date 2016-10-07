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«Дагестан» уступил «Белогорью» в рамках Кубка России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболисты «Белогорья» в матче полуфинального этапа Кубка России в трех партиях разгромили «Дагестан» из Махачкалы.

Встреча, прошедшая в в Белгороде,  завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:14, 25:17).

8 октября в рамках второго тура «Белогорье» сыграет с «Енисеем», а «Дагестан», выступающий в Высшей лиге «А», встретится с «Динамо».

Кубок России 
Мужчины
Полуфинальный этап 
Группа В. 1-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Дагестан» (Махачкала) – 3:0 (25:23, 25:14, 25:17) 


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