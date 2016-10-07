Александр Ерохин: На тренировках перед матчем с Коста-Рикой рабочая атмосфера
Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о тренировочном процессе команды, которая готовится к матчу с Коста-Рикой.
«Работается вполне комфортно. На тренировках рабочая атмосфера. Никто никого сильно не напрягает. Все должны действовать четко и слажено, поэтому никто не дает себе послаблений», - приводит слова Ерохина «Матч ТВ».
Напомним, 9 октября сборная России в рамках товарищеского матча сыграет с командой Коста-Рики.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически