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Галицкому вручили футболку сборной России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня на тренировке сборной России по футболу владельцу и президенту «Краснодара» Сергею Галицкому вручили футболку национальной команды.

Отметим, что 9 октября подопечные Станислава Черчесова проведут на новой арене «Краснодара» товарищеский матч со сборной Коста-Рики.


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