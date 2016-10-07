Галицкому вручили футболку сборной России
Сегодня на тренировке сборной России по футболу владельцу и президенту «Краснодара» Сергею Галицкому вручили футболку национальной команды.
На тренировке @TeamRussia Сергею Галицкому @sergeygalitskiy вручили футболку сборной России! pic.twitter.com/ZhKAz7vcmc— Сборная России (@TeamRussia) 7 октября 2016 г.
Отметим, что 9 октября подопечные Станислава Черчесова проведут на новой арене «Краснодара» товарищеский матч со сборной Коста-Рики.
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