Анонсирован турнир Minor Championship Asia по CS:GO

PGL совместно с eGG Network анонсировали турнир Minor Championship Asia по Counter-Strike: Global Offensive.



На турнире примут участие восемь азиатских команд по CS:GO. Участники турнира будут определены после квалификаций по всей Азии и в Океании. Для Китая, Восточной Азии, Океании, Индии и Ближнего востока будет выделена одна квота на турнир, а для Юго-Восточной Азии 2 квоты. Коллективы TyLoo и Renegades получили прямые путевки на чемпионат.



Minor Championship Asia пройдет с 28 по 30 октября в Малайзии. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов.



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