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Витсель в стартовом составе Бельгии на матч с Боснией и Герцеговиной

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стал известен стартовый состав сборной Бельгии на матч отборочной кампании чемпионата мира 2018 года с Боснией и Герцеговиной.

Отметим, что игру с первых минут начнет полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Вертонген, Д. Лукаку, Витсель, Феллайни, Мертенс, Феррейра-Карраско, Э. Азар, Р. Лукаку.

Матч между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.

Матч

Бельгия - Босния и Герцеговина

Место и дата

07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция


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