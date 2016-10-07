Витсель в стартовом составе Бельгии на матч с Боснией и Герцеговиной
Стал известен стартовый состав сборной Бельгии на матч отборочной кампании чемпионата мира 2018 года с Боснией и Герцеговиной.
Отметим, что игру с первых минут начнет полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Вертонген, Д. Лукаку, Витсель, Феллайни, Мертенс, Феррейра-Карраско, Э. Азар, Р. Лукаку.
Матч между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.
Матч
Бельгия - Босния и Герцеговина
Место и дата
07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
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