Витсель в стартовом составе Бельгии на матч с Боснией и Герцеговиной

Стал известен стартовый состав сборной Бельгии на матч отборочной кампании чемпионата мира 2018 года с Боснией и Герцеговиной.



Отметим, что игру с первых минут начнет полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.



Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Вертонген, Д. Лукаку, Витсель, Феллайни, Мертенс, Феррейра-Карраско, Э. Азар, Р. Лукаку.



Матч между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.



