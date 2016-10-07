Дубль Арнольда позволил Германии обыграть сборную России
Сборная России уступила команде Германии в матче девятого тура группового раунда квалификации чемпионата Европы до 21 года со счетом 3:4.
В составе победителей дублем отметился Максимилиан Арнольд и по разу отличились Серж Гнабри и Дэйви Сельки.
За сборную России забили Виталий Лысцов, Алексей Евсеев и Игорь Безденежных.
После этой встречи Германия расположилась на первом месте группы 7, имея в активе 27 очков, а российская сборная занимает пятую строчку с восемью очками.
В следующем туре подопечные Николая Писарева 11 октября сыграют против сборной Финляндии, а немцы в этот же день встретятся с Австрией.
Матч
Германия (U-21) - Россия (U-21) - 4:3 (3:2)
Голы
Арнольд 12 (1:0). Гнабри 34 (2:0). Лысцов 35 (2:1). Сельке 36 (3:1). Евсеев 45 (3:2). Арнольд 57 (4:2 - пен.). Безденежных 60 (4:3).
Состав
Германия (U-21): Швёбе, Вайзер, Гинтер, Зюле, Та, Сане (Озтунали, 90), Герхардт, Дахуд (Штарк, 72), Гнабри (Вернер, 85), Арнольд, Сельке
Россия (U-21): Митрюшкин, Караваев, Карпов (Жемалетдинов, 53), Лысцов, Зуев, Евсеев, Макаров (Живоглядов, 69), Ефремов (Гасилин, 80), Безденежных, Баринов, Комличенко
Предупреждения:
Вайзер, 59; Арнольд, 88 - Карпов, 17; Баринов, 29; Митрюшкин, 57
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
07 октября 19:00, Ауди Шпортпарк, Текстовая трансляция