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Дубль Арнольда позволил Германии обыграть сборную России

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сборная России уступила команде Германии в матче девятого тура группового раунда квалификации чемпионата Европы до 21 года со счетом 3:4.

В составе победителей дублем отметился Максимилиан Арнольд и по разу отличились Серж Гнабри и Дэйви Сельки.

За сборную России забили Виталий Лысцов, Алексей Евсеев и Игорь Безденежных.

После этой встречи Германия расположилась на первом месте группы 7, имея в активе 27 очков, а российская сборная занимает пятую строчку с восемью очками.

В следующем туре подопечные Николая Писарева 11 октября сыграют против сборной Финляндии, а немцы в этот же день встретятся с Австрией. 

Матч

Германия (U-21) - Россия (U-21) - 4:3 (3:2)

Голы

Арнольд 12 (1:0). Гнабри 34 (2:0). Лысцов 35 (2:1). Сельке 36 (3:1). Евсеев 45 (3:2). Арнольд 57 (4:2 - пен.). Безденежных 60 (4:3).

Состав

Германия (U-21): Швёбе, Вайзер, Гинтер, Зюле, Та, Сане (Озтунали, 90), Герхардт, Дахуд (Штарк, 72), Гнабри (Вернер, 85), Арнольд, Сельке

Россия (U-21): Митрюшкин, Караваев, Карпов (Жемалетдинов, 53), Лысцов, Зуев, Евсеев, Макаров (Живоглядов, 69), Ефремов (Гасилин, 80), Безденежных, Баринов, Комличенко

Предупреждения:

Вайзер, 59; Арнольд, 88 - Карпов, 17; Баринов, 29; Митрюшкин, 57

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

07 октября 19:00, Ауди Шпортпарк, Текстовая трансляция

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