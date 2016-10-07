Дубль Арнольда позволил Германии обыграть сборную России

Сборная России уступила команде Германии в матче девятого тура группового раунда квалификации чемпионата Европы до 21 года со счетом 3:4.

В составе победителей дублем отметился Максимилиан Арнольд и по разу отличились Серж Гнабри и Дэйви Сельки.

За сборную России забили Виталий Лысцов, Алексей Евсеев и Игорь Безденежных.

После этой встречи Германия расположилась на первом месте группы 7, имея в активе 27 очков, а российская сборная занимает пятую строчку с восемью очками.

В следующем туре подопечные Николая Писарева 11 октября сыграют против сборной Финляндии, а немцы в этот же день встретятся с Австрией.