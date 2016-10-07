Промес – в основе сборной Голландии на матч с Белоруссией
Тренерский штаб сборной Голландии определился со стартовым составом команды на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Белоруссии.
Отметим, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес начнет эту встречу с первых минут.
Голландия: Стекеленбург, Блинд, ван Дейк, Брума, Карсдорп, Классен, Стротман, Вейналдум, Снейдер, Промес, Янссен.
Матч между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голландия - Белоруссия - 2:1 (2:0)2-й тайм
Голы
Промес 15 (1:0). Промес 31 (2:0). Риос 47 (2:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., Брума, ван Дейк, Снейдер (Прюппер, 46), Вейналдум, Карсдорп, Классен, Промес, Строотман, Янссен
Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачёв, Сиваков, Поляков, Кривец, Корзун, Риос, Маевский (Глеб, 46), Гордейчук, Корниленко
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
07 октября 21:45, Де Куйп, Текстовая трансляция