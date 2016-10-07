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Бывшие игроки ANOX перешли в Team Spirit

Дмитрий Галкин
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Бывшие игроки ANOX по Hearthstone перешли в организацию Team Spirit.

За команду Team Spirit будут выступать Алексей «Iner» Бакуменко, Николай «NickChipper» Величко, Алексей «ШтанУдачи» Барсуков и Влад «SilverName» Синотов. 

«Мы надеемся, что сотрудничество с новоиспеченными участниками Team Spirit будет плодотворным и взаимовыгодным – мы приложим для это максимум усилий и постараемся обеспечить игроков всеми условиями, необходимыми для достижения высоких спортивных результатов», – говорится заявлении организации.

Напомним, что ранее игроки покинули организацию ANOX из-за задержки заработной платы.

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