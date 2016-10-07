Станислав Черчесов: Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал натурализованных футболистов на матч с Коста-Рикой.
«Это мы их натурализовали или они сами захотели? Это их желание. У них есть российские паспорта. Тренируйтесь, играйте, вы такие же россияне, как и все. Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит. Понятно, что выбор становится шире. Но насколько я знаю, у Фернандеса пока нет российского футбольного паспорта. Мы с ним недавно общались. Он прекрасно знает все, о чем мы говорили. У него нет никаких привилегий, хотя он футболист достойный и, как я называю, спортсменистый. Мы рады, что он решил поменять свой паспорт. Но все остальное - за ним», - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Напомним, 9 октября сборная России в рамках товарищеского матча сыграет с командой Коста-Рики.
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция