Дабл-дабл Карреры помог «Автодору» обыграть «Нижний Новгород»
Баскетболисты «Автодора» на домашней арене нанесли поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 95:92.
Весомый вклад в победу своей команды внес Майкл Каррера, в активе которого дабл-дабл – 15 очков и 11 подборов, а также одна передача.
В следующей игре «Автодор» на выезде встретится с «Цмоки-Минск», а подопечные Артурса Шталбергса проведут встречу на выезде с «Енисеем».
Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Автодор - Нижний Новгород - 95:92
Место и дата
07 октября 19:30, Кристалл, Онлайн-трансляция
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