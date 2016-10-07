Дабл-дабл Карреры помог «Автодору» обыграть «Нижний Новгород»

Баскетболисты «Автодора» на домашней арене нанесли поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 95:92.



Весомый вклад в победу своей команды внес Майкл Каррера, в активе которого дабл-дабл – 15 очков и 11 подборов, а также одна передача.



В следующей игре «Автодор» на выезде встретится с «Цмоки-Минск», а подопечные Артурса Шталбергса проведут встречу на выезде с «Енисеем».



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