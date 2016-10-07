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Роман Шишкин: До игры с Коста-Рикой два дня — все идет по плану

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин  рассказал о тренировочном процессе команды, которая готовится к матчу с Коста-Рикой.

«Получили хорошую нагрузку — и тактическую, и физическую. Сегодня был восстановительный день. Ставили голову на место, больше разрабатывали то, как будем играть в обороне, выходить в атаку. До игры у нас осталось два дня — все идет по плану», - приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Напомним, 9 октября сборная России в рамках товарищеского матча сыграет с командой  Коста-Рики.

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Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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