Роман Шишкин: До игры с Коста-Рикой два дня — все идет по плану
Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о тренировочном процессе команды,
которая готовится к матчу с Коста-Рикой.
«Получили хорошую нагрузку — и тактическую, и физическую. Сегодня был восстановительный день. Ставили голову на место, больше разрабатывали то, как будем играть в обороне, выходить в атаку. До игры у нас осталось два дня — все идет по плану», - приводит слова Шишкина «Матч ТВ».
Напомним, 9 октября сборная России в рамках товарищеского матча сыграет с командой Коста-Рики.
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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