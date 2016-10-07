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Андрей Шевченко: Мечтаю привести сборную Украины к победе на международном чемпионате

Александр Семкив
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, каких достижений мечтает добиться со своей командой.

- Мечтаю привести сборную Украины к победе на международном чемпионате. Для меня проводить тренировки не просто удовольствие, я чувствую к этому призвание.  Это было мечтой и стало реальностью. Сборная — это главная команда моей жизни и карьеры, я пережил вместе с ней период становления, успеха, я знаю эту команду лучше кого-либо. Для меня нет сейчас других желаний.

Я не только даю наставления, но и делюсь с игроками своим опытом, а он у меня, поверьте, очень большой. Микроклимат у в сборной нас хороший. Я требую от футболистов дисциплину, порядок и пунктуальность. Все адекватно воспринимают эти требования», - приводит слова Шевченко sportarena.com.

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