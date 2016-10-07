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«Ювентус» требует у «Челси» за Леонардо Бонуччи 50 млн фунтов и Фабрегаса

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  The SunКомментарии

Руководство «Ювентуса» готово расстаться с защитником Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, на игрока сборной Италии претендует «Челси». Отмечается, что туринский клуб требует у лондонской команды за футболиста 50 млн фунтов и полузащитника Сеска Фабрегаса. 

Ранее сообщалось, что минувшим летом «Челси» наряду с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пытались заполучить Леонардо, однако, тот принял решение остаться в туринском клубе.

На данный момент в активе 29-летнего игрока 7 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года. 


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