Димитрис Итудис: Матч с «Енисеем» - премьера сезона, которая является стрессом
Главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис после победы своих подопечных над «Енисеем» в первом матче
Единой лиги ВТБ посетовал на перепады в действиях подопечных.
«Это была премьера
сезона, и она, естественно, является стрессом. Поздравляю команду с первой
победой. Очевидно, что у нас были плохие и хорошие отрезки в игре. В первой и
третьей четвертях мы показали хороший ритм в защите и нападении. Во второй и
четвёртой соперники попали 7 из 13 и 6 из 9 трехочковых соответственно.
«Енисей» – хорошая
команда, но при всем уважении, в четвертом периоде результат был уже предрешён,
мы вели 20 очков. Для нас это хороший урок. Продолжим работать, чтобы достичь
поставленных целей», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Встреча, прошедшая в четверг в Красноярске, завершилась со счетом 97:84 в пользу ЦСКА. В составе армейцев 28 очков набрал Нандо Де Коло.
Матч
Состав
Енисей: Тэйлор (24), Элегар (11), Заворуев (10)
ЦСКА: Де Коло (28), Огастин (12), Воронцевич (10)
Место и дата
06 октября 15:10, Арена Север, Онлайн-трансляция