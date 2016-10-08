Димитрис Итудис: Матч с «Енисеем» - премьера сезона, которая является стрессом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своих подопечных над «Енисеем» в первом матче Единой лиги ВТБ посетовал на перепады в действиях подопечных.

«Это была премьера сезона, и она, естественно, является стрессом. Поздравляю команду с первой победой. Очевидно, что у нас были плохие и хорошие отрезки в игре. В первой и третьей четвертях мы показали хороший ритм в защите и нападении. Во второй и четвёртой соперники попали 7 из 13 и 6 из 9 трехочковых соответственно.

«Енисей» – хорошая команда, но при всем уважении, в четвертом периоде результат был уже предрешён, мы вели 20 очков. Для нас это хороший урок. Продолжим работать, чтобы достичь поставленных целей», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Встреча, прошедшая в четверг в Красноярске, завершилась со счетом 97:84 в пользу ЦСКА. В составе армейцев 28 очков набрал Нандо Де Коло.