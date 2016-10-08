Андрей Николишин: Пример «Торпедо» показывает, что тренерам нужно давать хотя бы три года работы

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин по примеру нижегородского «Торпедо» считает, что тренерам нужно давать работать хотя бы три сезона.

«Не раз говорил, что тренерам нужно давать работать хотя бы три года, тогда тренер может воплотить свою идею, концепцию. Когда тренеру дают полгода-год, то это очень сложно, потому что идет притирка, идет подбор игроков. Вот Скудра работает четвертый год, и видна игра, стиль, результат есть», - приводит «Р-Спорт» слова Николишина.

«Торпедо» занимает четвертое место в сводной таблице КХЛ. В 17 матчах команда набрала 36 очков. Петерис Скудра возглавляет «Торпедо» с апреля 2013 года.