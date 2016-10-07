Промес открыл счет в матче с Белоруссией, забив первый гол за сборную Голландии
Сегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России сборная Голландии проводит игру с командой Белоруссии.
На данный момент счет на табло – 1:0 в пользу хозяев поля.
Отметим, что автором гола стал полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, который забил свой первый мяч за основную сборную.
Ранее игрок красно-белых забивал только за юношескую молодежную команды.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
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