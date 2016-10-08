Максим Шалунов дисквалифицирован на три матча КХЛ

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего новосибирской «Сибири» Максима Шалунова по результаты выездного матча регулярного чемпионата с омским «Авангардом».

«КХЛ дисквалифицировала Максима Шалунова за вчерашний эпизод в матче с «Авангардом» на три матча», - сообщает официальный микроблог «Сибири» в «твиттере».

КХЛ дисквалифицировала Максима Шалунова за вчерашний эпизод в матче с «Авангардом» на три матча — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 7 октября 2016 г.

Встреча команд состоялась в четверг в Омске и завершилась победой «Авангарда» по буллитам – 2:1. На 2-й минуте Шалунов был наказан двухминутным штрафом за удар коленом соперника, в результате которого травму получил шведский защитник омичей Эрик Густафссон.