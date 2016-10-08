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Максим Шалунов дисквалифицирован на три матча КХЛ

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего новосибирской «Сибири» Максима Шалунова по результаты выездного матча регулярного чемпионата с омским «Авангардом».

«КХЛ дисквалифицировала Максима Шалунова за вчерашний эпизод в матче с «Авангардом» на три матча», - сообщает официальный микроблог «Сибири» в «твиттере».

Встреча команд состоялась в четверг в Омске и завершилась победой «Авангарда» по буллитам – 2:1. На 2-й минуте Шалунов был наказан двухминутным штрафом за удар коленом соперника, в результате которого травму получил шведский защитник омичей Эрик Густафссон.

Матч

Авангард - Сибирь - 2:1 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Шумаков (Полашек), 7:12 (0:1). Медведев (Пестушко, Пьянов), 19:11 (1:1).

Победный буллит:

Лемтюгов - 2:1.

Место и дата

06 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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