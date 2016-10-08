Максим Шалунов дисквалифицирован на три матча КХЛ
Континентальная
хоккейная лига дисквалифицировала нападающего новосибирской «Сибири»
Максима Шалунова по результаты выездного матча регулярного чемпионата с омским
«Авангардом».
«КХЛ дисквалифицировала Максима Шалунова за вчерашний эпизод в матче с «Авангардом» на три матча», - сообщает официальный микроблог «Сибири» в «твиттере».
КХЛ дисквалифицировала Максима Шалунова за вчерашний эпизод в матче с «Авангардом» на три матча— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 7 октября 2016 г.
Встреча команд состоялась в четверг в Омске и завершилась победой «Авангарда» по буллитам – 2:1. На 2-й минуте Шалунов был наказан двухминутным штрафом за удар коленом соперника, в результате которого травму получил шведский защитник омичей Эрик Густафссон.
Матч
Авангард - Сибирь - 2:1 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шумаков (Полашек), 7:12 (0:1). Медведев (Пестушко, Пьянов), 19:11 (1:1).
Победный буллит:
Лемтюгов - 2:1.
Место и дата
06 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция