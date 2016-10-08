Дан Петреску: Всегда готов вернуться в Краснодар
Румынский тренер Дан
Петреску признался, что всегда готов вновь вернуться в краснодарскую
«Кубань», с которой на днях он расторг соглашение.
«В команду
«Кубань» и в город Краснодар я всегда хочу возвращаться. Если
когда-нибудь представится еще случай, то я всегда готов (вернуться в
«Кубань»). С удовольствием приезжаю сюда, но я приезжаю, чтобы
добиваться результата, а не отдыхать», - приводит «Р-Спорт» слова Петреску
на прощальной встрече с болельщиками.
Во вторник «Кубань» сообщила о том, что достигла договоренности о расторжении контракта с главным тренером команды Петреску. Румынский специалист возглавил «Кубань» в июне 2016 года. Краснодарский клуб после 15 туров первенства ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.
Матч
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция