Дан Петреску: Всегда готов вернуться в Краснодар

Румынский тренер Дан Петреску признался, что всегда готов вновь вернуться в краснодарскую «Кубань», с которой на днях он расторг соглашение.

«В команду «Кубань» и в город Краснодар я всегда хочу возвращаться. Если когда-нибудь представится еще случай, то я всегда готов (вернуться в «Кубань»). С удовольствием приезжаю сюда, но я приезжаю, чтобы добиваться результата, а не отдыхать», - приводит «Р-Спорт» слова Петреску на прощальной встрече с болельщиками.

Во вторник «Кубань» сообщила о том, что достигла договоренности о расторжении контракта с главным тренером команды Петреску. Румынский специалист возглавил «Кубань» в июне 2016 года. Краснодарский клуб после 15 туров первенства ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.