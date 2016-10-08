Андрей Зубков: Сейчас состав Кубка Европы не слабее Евролиги
Форвард краснодарского
«Локомотива-Кубани» Андрей Зубков считает, что баскетболисты его клуба должны
завоевать Кубок Европы в текущем сезоне.
«Для нас сейчас
Кубок Европы - самый главный турнир, потому что мы выступаем в нем. Хочешь
попасть в Евролигу - выигрывай Кубок Европы. Сейчас Еврокубок не слабее
Евролиги, там такие же серьезные соперники. Мы должны в этом сезоне выиграть
Еврокубок», - приводит «Р-Спорт» слова Зубкова.
«Локомотив-Кубань»
12 октября в своем стартовом матче первого группового этапа Еврокубка сыграет в
гостях со словенской «Олимпией». Соперниками краснодарцев по группе D
также будут испанская «Валенсия», иерусалимский «Хапоэль» и
немецкий «Ульм».
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