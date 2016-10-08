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Андрей Зубков: Сейчас состав Кубка Европы не слабее Евролиги

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Зубков считает, что баскетболисты его клуба должны завоевать Кубок Европы в текущем сезоне.

«Для нас сейчас Кубок Европы - самый главный турнир, потому что мы выступаем в нем. Хочешь попасть в Евролигу - выигрывай Кубок Европы. Сейчас Еврокубок не слабее Евролиги, там такие же серьезные соперники. Мы должны в этом сезоне выиграть Еврокубок», - приводит «Р-Спорт» слова Зубкова.

«Локомотив-Кубань» 12 октября в своем стартовом матче первого группового этапа Еврокубка сыграет в гостях со словенской «Олимпией». Соперниками краснодарцев по группе D также будут испанская «Валенсия», иерусалимский «Хапоэль» и немецкий «Ульм».

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