Андрей Зубков: На чемпионате Европы у нас будут хорошие шансы на высокие места
Форвард краснодарского
«Локомотива-Кубани» и сборной России Андрей Зубков считает, что баскетболистам
национальной команды по силам выиграть медали чемпионата Европы 2017 года.
«В отборочных
матчах чемпионата Европы мы играли очень быстро, показали качественное
нападение. Моментами у нас не было защиты, но в целом мы играли очень хорошо. В
ротации у нас играло десять человек, и это приносило свои плоды. Это наш плюс.
Кто-то уставал, тут же выходили другие, и мы продолжали давить соперника. И за
счет этого побеждали. Думаю, на Евробаскете у нас будут хорошие шансы
побороться за что-то. Попасть в призы, думаю, способны», - приводит
«Р-Спорт» слова Зубкова.
Сборная России по
итогам квалификационного турнира одержала четыре победы в четырех матчах и
пробилась на Евробаскет-2017, который пройдет в Израиле, Румынии, Финляндии и
Турции.