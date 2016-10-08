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Андрей Зубков: На чемпионате Европы у нас будут хорошие шансы на высокие места

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» и сборной России Андрей Зубков считает, что баскетболистам национальной команды по силам выиграть медали чемпионата Европы 2017 года.

«В отборочных матчах чемпионата Европы мы играли очень быстро, показали качественное нападение. Моментами у нас не было защиты, но в целом мы играли очень хорошо. В ротации у нас играло десять человек, и это приносило свои плоды. Это наш плюс. Кто-то уставал, тут же выходили другие, и мы продолжали давить соперника. И за счет этого побеждали. Думаю, на Евробаскете у нас будут хорошие шансы побороться за что-то. Попасть в призы, думаю, способны», - приводит «Р-Спорт» слова Зубкова.

Сборная России по итогам квалификационного турнира одержала четыре победы в четырех матчах и пробилась на Евробаскет-2017, который пройдет в Израиле, Румынии, Финляндии и Турции.

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