Борис Копейкин: Сейчас каждая потеря, в том числе и Еременко, сказывается на ЦСКА
Бывший главный
тренер московского ЦСКА Борис Копейкин считает, что сейчас каждая потеря сильно
сказывается на игре армейского клуба, а с отстранением полузащитника Романа
Еременко красно-синим вновь придется обходиться резервом.
«Во-первых,
мы пока не знаем, что именно случилось с Еременко. Конечно, он очень нужен
команде всегда, но сейчас любая потеря – это очень нехорошо, выпадают люди один
за другим. И это очень нежелательно, особенно сейчас. Еременко будет очень не
хватать. Есть молодые ребята, которые на лавке сидят. Если нет вариантов
кого-то купить, будем своими обходиться, ничего тут не поделаешь с такой
ситуацией. Играть будут и без него, а вот качество какое будет…», -
приводит «Р-Спорт» слова Копейкина.
В ночь на пятницу
на официальном сайте Футбольной ассоциации Финляндии была опубликована
информация о том, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА Роман Еременко
отстранен на 30 дней. Причины отстранения названы не были. Позже директор по
связям с общественностью и информационной политике красно-синих Сергей Аксенов
сообщил, что заседание комитета УЕФА по ситуации с Еременко состоится в течение
месяца.