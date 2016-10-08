Борис Копейкин: Сейчас каждая потеря, в том числе и Еременко, сказывается на ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Борис Копейкин считает, что сейчас каждая потеря сильно сказывается на игре армейского клуба, а с отстранением полузащитника Романа Еременко красно-синим вновь придется обходиться резервом.

«Во-первых, мы пока не знаем, что именно случилось с Еременко. Конечно, он очень нужен команде всегда, но сейчас любая потеря – это очень нехорошо, выпадают люди один за другим. И это очень нежелательно, особенно сейчас. Еременко будет очень не хватать. Есть молодые ребята, которые на лавке сидят. Если нет вариантов кого-то купить, будем своими обходиться, ничего тут не поделаешь с такой ситуацией. Играть будут и без него, а вот качество какое будет…», - приводит «Р-Спорт» слова Копейкина.

В ночь на пятницу на официальном сайте Футбольной ассоциации Финляндии была опубликована информация о том, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА Роман Еременко отстранен на 30 дней. Причины отстранения названы не были. Позже директор по связям с общественностью и информационной политике красно-синих Сергей Аксенов сообщил, что заседание комитета УЕФА по ситуации с Еременко состоится в течение месяца.