Ригобер Сонг перенес успешную операцию после инсульта
Рекордсмен по
числу матчей за сборную Камеруна по футболу Ригобер Сонг, перенесший инсульт,
успешно прооперирован в Париже, сообщает L'Equipe.
Ранее стало
известно, что 40-летний Ригобер Сонг 2 октября перенес инсульт, после чего впал
в кому. В начале этой недели футболист вышел из нее.
Сонг провел за сборную
Камеруна более 130 матчей. Защитник выступал за национальную команду с 1993 по
2010 год, также он известен по выступлениям за английские «Ливерпуль»
и «Вест Хэм», французский «Ланс» и турецкий
«Галатасарай».
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