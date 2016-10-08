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Ригобер Сонг перенес успешную операцию после инсульта

Андрей Петухов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Рекордсмен по числу матчей за сборную Камеруна по футболу Ригобер Сонг, перенесший инсульт, успешно прооперирован в Париже, сообщает L'Equipe.

Ранее стало известно, что 40-летний Ригобер Сонг 2 октября перенес инсульт, после чего впал в кому. В начале этой недели футболист вышел из нее.

Сонг провел за сборную Камеруна более 130 матчей. Защитник выступал за национальную команду с 1993 по 2010 год, также он известен по выступлениям за английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм», французский «Ланс» и турецкий «Галатасарай».

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