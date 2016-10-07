Гари Невилл: Роналду подвергался издевкам в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о времени, проведенном в английской команде португальским нападающим Криштиану Роналду.



«Он подвергался издевкам со стороны своих партнеров на протяжении первых двух-трех лет в клубе. Но сегодня он сам всем говорит, что именно это сделало его мужчиной. Криштиану не сразу стал задавать тон для остальных. Все было не так. Никто не собирался брать с него пример.

Роналду стал тем, кем является благодаря раздевалке «Манчестер Юнайтед». Сегодня этот игрок – пример для всех, футболист, который приходит на тренировки раньше всех, и уходит позже всех. Все дело в том, что таких людей в нашей команде было достаточно, около двадцати. Именно «МЮ» создал сегодняшнего Роналду», – приводит слова Невилла talkSPORT.

Напомним, Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 гг., сыграв за эту команду 291 матч (118 голов и 62 голевые передачи).



