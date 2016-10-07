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Голландия – Белоруссия: Промес оформил дубль к 31-й минуте матча

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России сборная Голландии проводит игру с командой Белоруссии.

На данный момент счет на табло – 2:0 в пользу хозяев поля.

Отметим, что автором двух мячей стал полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, который впервые отличился за основную сборную.

Ранее игрок красно-белых забивал только за юношескую молодежную команды.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.

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