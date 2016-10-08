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Сергей Овчинников: Как футболиста Бубнова уважаю, но на его аналитику смотрю отрицательно

Андрей Петухов
Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о работе известного футбольного эксперта Александра Бубнова.

«Отрицательно смотрю на аналитику Бубнова. Мне не нравится, что он говорит, а говорит он неправду. При этом я его уважаю, как футболиста. Как человека я его не знаю, ничего плохого про него не скажу. Понимаю, чем он занимается. То есть он зарабатывает деньги, подымая свою популярность высказываниями. Спорить с ним я не собираюсь. У меня есть своя позиция», - сказал Овчинников в эфире программы «100% Футбола» на «Спорт FM».

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