Сергей Овчинников: Как футболиста Бубнова уважаю, но на его аналитику смотрю отрицательно
Бывший вратарь
«Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о работе известного
футбольного эксперта Александра Бубнова.
«Отрицательно
смотрю на аналитику Бубнова. Мне не нравится, что он говорит, а говорит он
неправду. При этом я его уважаю, как футболиста. Как человека я его не знаю,
ничего плохого про него не скажу. Понимаю, чем он занимается. То есть он
зарабатывает деньги, подымая свою популярность высказываниями. Спорить с ним я не
собираюсь. У меня есть своя позиция», - сказал Овчинников в эфире программы
«100% Футбола» на «Спорт FM».
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