Сергей Овчинников: Акинфеев? Такой вратарь рождается раз в сто лет
Старший тренер
ЦСКА Сергей Овчиинников дал оценку уровню мастерства вратаря армейского клуба и
сборной России Игоря Акинфеева.
«Акинфеев сильнее меня. Думаю, что такой вратарь рождается раз в сто
лет. А Нойер сделал революцию во вратарском цехе», - сказал Овчинников в
эфире программы «100% Футбола» на «Спорт FM».
В текущем сезоне РФПЛ Акинфеев сыграл во всех девяти матчах ЦСКА, пропустив пять мячей. В двух матчах групповой стадии Лиги чемпионов Акинфеев пропустил три мяча.
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