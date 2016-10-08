Сергей Овчинников: Акинфеев? Такой вратарь рождается раз в сто лет

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчиинников дал оценку уровню мастерства вратаря армейского клуба и сборной России Игоря Акинфеева.



«Акинфеев сильнее меня. Думаю, что такой вратарь рождается раз в сто лет. А Нойер сделал революцию во вратарском цехе», - сказал Овчинников в эфире программы «100% Футбола» на «Спорт FM».



В текущем сезоне РФПЛ Акинфеев сыграл во всех девяти матчах ЦСКА, пропустив пять мячей. В двух матчах групповой стадии Лиги чемпионов Акинфеев пропустил три мяча.