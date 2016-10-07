Роналду оформил дубль в матче Португалия – Андорра
Сегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России сборная Португалии проводит игру с командой Андорры.
На данный момент счет на табло – 3:0 в пользу действующих чемпионов Европы.
Два мяча в ворота гостей забил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Еще один мяч на счету Жоау Канселу.
Матч
Португалия - Андорра - 3:0 (3:0)2-й тайм
Голы
Роналду 2 (1:0). Роналду 4 (2:0). Канселу 44 (3:0).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Фонте, Герреру, Канселу, Моутинью, Гомеш, Силва Б., Силва А., Роналду, Куарежма
Андорра: Гомес Х., Родригес В., Рубио, Лима, Ребес, Велс, Виера, Алаес, Мартинес, Лловера, Гарсия М.
Предупреждения:
Пепе, 35 - Родригес В., 28
Судья:
Оливер Драхта (Австрия)
Место и дата
07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
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