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Венгер может покинуть «Арсенал» до окончания нынешнего сезона

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MirrorКомментарии
Арсен Венгер
Арсен ВенгерИсточник: ФК «Арсенал» (Лондон)

Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис высказался о положении главного тренера команды Арсена Венгера.

«Наш клуб – это не только Венгер. «Арсенал» и Арсен – не одно и тоже. С самого начала всем было ясно, и мы всегда об этом говорили: решение о дальнейшем сотрудничестве будем принимать вместе. Обе стороны должны смотреть на сложившуюся ситуацию одинаково. Вне всяких сомнений, Венгер преобразовал наш клуб с футбольной точки зрения», – приводит слова Газидиса Mirror Online.

Ранее сообщалось, что французский специалист входит в сферу интересов Футбольной ассоциации Англии. По информации местных СМИ, Венгер может возглавить национальную сборную летом 2017 года. Именно тогда истекает его контракт с «канонирами».

Отметим, что наставник занимает пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года. Недавно он отметил двадцатилетие у руля английского клуба. За это время «пушкари» выигрывали чемпионат (3 раза), Кубок (6) и Суперкубок Англии (6).


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