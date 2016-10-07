Венгер может покинуть «Арсенал» до окончания нынешнего сезона

Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис высказался о положении главного тренера команды Арсена Венгера.



«Наш клуб – это не только Венгер. «Арсенал» и Арсен – не одно и тоже. С самого начала всем было ясно, и мы всегда об этом говорили: решение о дальнейшем сотрудничестве будем принимать вместе. Обе стороны должны смотреть на сложившуюся ситуацию одинаково. Вне всяких сомнений, Венгер преобразовал наш клуб с футбольной точки зрения», – приводит слова Газидиса Mirror Online.



Ранее сообщалось, что французский специалист входит в сферу интересов Футбольной ассоциации Англии. По информации местных СМИ, Венгер может возглавить национальную сборную летом 2017 года. Именно тогда истекает его контракт с «канонирами».

Отметим, что наставник занимает пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года. Недавно он отметил двадцатилетие у руля английского клуба. За это время «пушкари» выигрывали чемпионат (3 раза), Кубок (6) и Суперкубок Англии (6).



