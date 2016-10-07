Голландия разгромила Белоруссию в квалификации ЧМ-2018, Промес оформил дубль
Футболисты сборной Голландии в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России разгромили команду Белоруссии.
Встреча, прошедшая Роттердаме на стадионе «Де Куйп», завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Дави Классен, Винсент Янссен и полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, на счету которого дубль. Автором единственного гола в ворота Мартена Стекеленбурга стал Алексей Риос.
Отметим, что игрок российского клуба сегодня впервые отличился за основную сборную. Ранее он забивал за юношеские молодежные команды.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
В следующем туре сборная Белоруссии 10 октября сыграет с Люксембургом, а команда Голландии в тот же день проведет игру со сборной Франции.
ЧМ-2018
Отборочный этап
Группа А
2-й тур
Матч
Голландия - Белоруссия - 4:1 (2:0)
Голы
Промес 15 (1:0). Промес 31 (2:0). Риос 47 (2:1). Классен 56 (3:1). Янссен 64 (4:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., Брума, ван Дейк, Снейдер (Прюппер, 46), Вейналдум, Карсдорп, Классен, Промес, Строотман (Класи, 79), Янссен (Дост, 84)
Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачёв, Сиваков, Поляков, Кривец (Кисляк, 68), Корзун, Риос, Маевский (Глеб, 46), Гордейчук (Володько, 74), Корниленко
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
07 октября 21:45, Де Куйп, Текстовая трансляция