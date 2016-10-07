Голландия разгромила Белоруссию в квалификации ЧМ-2018, Промес оформил дубль

Квинси Промес и Уэсли Снейдер Источник: Reuters

Футболисты сборной Голландии в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России разгромили команду Белоруссии.



Встреча, прошедшая Роттердаме на стадионе «Де Куйп», завершилась со счетом 4:1.



В составе победителей забитыми мячами отметились Дави Классен, Винсент Янссен и полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, на счету которого дубль. Автором единственного гола в ворота Мартена Стекеленбурга стал Алексей Риос.

Отметим, что игрок российского клуба сегодня впервые отличился за основную сборную. Ранее он забивал за юношеские молодежные команды.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.



В следующем туре сборная Белоруссии 10 октября сыграет с Люксембургом, а команда Голландии в тот же день проведет игру со сборной Франции.



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