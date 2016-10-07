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Бельгия забила четыре мяча в ворота боснийцев, Витсель отыграл всю игру

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной Бельгии в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России нанесли разгромное поражение команде Боснии и Герцеговины.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар, Тоби Алдервейрелд и Ромелу Лукаку. Еще один мяч для команды Роберто Мартинеса забил в собственные ворота Эмир Спахич.

Отметим, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отыграл весь матч.

В следующем туре подопечные испанского специалиста сыграют 10 октября с Гибралтаром, а Босния и Герцеговина в тот же день проведет игру с Кипром.

ЧМ-2018
Отборочный этап 
Группа H
2-й тур

Матч

Бельгия - Босния и Герцеговина - 4:1 (0:0)

Место и дата

07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция


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