Бельгия забила четыре мяча в ворота боснийцев, Витсель отыграл всю игру
Футболисты сборной Бельгии в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России нанесли разгромное поражение команде Боснии и Герцеговины.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар, Тоби Алдервейрелд и Ромелу Лукаку. Еще один мяч для команды Роберто Мартинеса забил в собственные ворота Эмир Спахич.
Отметим, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отыграл весь матч.
В следующем туре подопечные испанского специалиста сыграют 10 октября с Гибралтаром, а Босния и Герцеговина в тот же день проведет игру с Кипром.
ЧМ-2018
Отборочный этап
Группа H
2-й тур
Матч
Бельгия - Босния и Герцеговина - 4:1 (0:0)
Место и дата
07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
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