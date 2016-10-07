Бельгия забила четыре мяча в ворота боснийцев, Витсель отыграл всю игру

Футболисты сборной Бельгии в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России нанесли разгромное поражение команде Боснии и Герцеговины.



В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар, Тоби Алдервейрелд и Ромелу Лукаку. Еще один мяч для команды Роберто Мартинеса забил в собственные ворота Эмир Спахич.



Отметим, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отыграл весь матч.



В следующем туре подопечные испанского специалиста сыграют 10 октября с Гибралтаром, а Босния и Герцеговина в тот же день проведет игру с Кипром.



ЧМ-2018

Отборочный этап

Группа H

2-й тур



