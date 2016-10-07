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Франция забила в ворота Болгарии четыре мяча

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной Франции в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2018 года на своем поле обыграли команду Болгарии со счетом 4:1.

Счет с пенальти открыл полузащитник болгарской команды Михаил Александров на 6-й минуте. На 23-й минуте Кевин Гамейро восстановил равенство. Через три минуты Димитри Пайе вывел французов вперед. На 38-й минуте отличился Антуан Гризманн. И на 59-й минуте Гамейро оформил дубль.

Отметим, что за сборную Болгарии весь матч провел Георги Миланов, а Ивелин Попов вышел в основном составе и был заменен на 68-й минуте.

Таким образом, после двух туров у французов 4 очка и они находятся в лидирующей тройке вместе с голландцами и шведами. У сборной Болгарии 3 очка и 4-е место.

Матч

Франция - Болгария - 4:1 (3:1)

Голы

Александров М. 7 (0:1 - пен.). Гамейро 23 (1:1). Пайе 26 (2:1). Гризманн 38 (3:1). Гамейро 59 (4:1).

Состав

Франция: Льорис, Курзава, Санья (Сидибе, 27), Косьельни, Варан, Матюиди, Погба, Пайе, Сиссоко, Гризманн (Фекир, 83), Гамейро (Жиньяк, 72)

Болгария: Стоянов В., Миланов Ж., Пиргов, Александров А., Костадинов, Попов С., Марселиньо (Рангелов, 62), Дьяков, Миланов Г., Александров М. (Неделев, 76), Попов И. (Тонев, 67)

Место и дата

07 октября 21:45, , Текстовая трансляция

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