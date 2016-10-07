Франция забила в ворота Болгарии четыре мяча

Футболисты сборной Франции в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2018 года на своем поле обыграли команду Болгарии со счетом 4:1.

Счет с пенальти открыл полузащитник болгарской команды Михаил Александров на 6-й минуте. На 23-й минуте Кевин Гамейро восстановил равенство. Через три минуты Димитри Пайе вывел французов вперед. На 38-й минуте отличился Антуан Гризманн. И на 59-й минуте Гамейро оформил дубль.

Отметим, что за сборную Болгарии весь матч провел Георги Миланов, а Ивелин Попов вышел в основном составе и был заменен на 68-й минуте.

Таким образом, после двух туров у французов 4 очка и они находятся в лидирующей тройке вместе с голландцами и шведами. У сборной Болгарии 3 очка и 4-е место.