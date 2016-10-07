Португалия не оставила шансов Андорре, Роналду оформил покер
Сборная Португалии в рамках 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России одержала разгромную победу над командой Андорры.
Встреча между командами завершилась со счетом 6:0 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.
В составе победителей четыре гола забил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, по одному разу отличились Жоау Канселу и Андре Силва.
В следующем туре действующие чемпионы Европы сыграют 10 октября с Фарерскими островами, а команда Андорры в тот же день проведет матч со сборной Швейцарии.
ЧМ-2018
Отборочный этап
Группа В
2-й тур
Матч
Португалия - Андорра - 6:0 (3:0)
Голы
Роналду 2 (1:0). Роналду 4 (2:0). Канселу 44 (3:0). Роналду 47 (4:0). Роналду 68 (5:0). Силва А. 86 (6:0).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе (Мартинш, 72), Фонте, Герреру (Антуньеш, 52), Канселу, Моутинью, Гомеш (Мариу, 66), Силва Б., Силва А., Роналду, Куарежма
Андорра: Гомес Х., Родригес В., Рубио, Лима, Ребес, Велс, Виера, Алаес (Пуйоль, 73), Мартинес (Морейра, 76), Лловера, Гарсия М. (Сан-Никола, 49)
Предупреждения:
Пепе, 35 - Родригес В., 28; Рубио, 56; Лима, 85
Удаления:
Судья:
Оливер Драхта (Австрия)
Место и дата
07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция