«Финляндия трофи». Осмонд - первая, Погорилая – третья, Туктамышева осталась четвертой

читайте также

Астахова и Рогонов стали вторыми в Финляндии, уступив только двукратным чемпионам мира Российский дуэт Кристина Астахова/Алексей Рогонов занял второе место на турнире в Финляндии, уступив только канадцам Меган Дюамель и Эрику Редфорду.

Анна Погорилая: Прыжки в короткой программе на «Финляндия Трофи» старалась делать аккуратно Российская фигуристка, лидирующая на турнире «Финляндия Трофи», рассказала, что старалась максимально хладнокровно исполнить прыжковую часть своей короткой программы.

Елизавета Туктамышева: Тройной аксель постараюсь вернуть к серии «Гран-при» Чемпионка мира 2015 года надеется восстановить свой коронный прыжок к серии «Гран-при».

Елизавета Туктамышева: Испытываю сейчас некоторое недомогание Чемпионка мира 2015 года заявила, что выступает на турнире «Финляндия Трофи» с недомоганием, которое, возможно, является простудой.

Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи» Россиянка стала звездой первого дня турнира в Эспоо, исполнив огненное танго и опередив всех соперниц, в том числе знаменитую Мао Асаду.

Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая Асаду Российская фигуристка с почти безошибочным прокатом заметно обошла трехкратную чемпионку мира.

Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео) Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.

Погорилая, Туктамышева и Ковтун выступят на турнире в Финляндии Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на международном турнире «Финляндия Трофи».

Евгения Медведева выиграла Открытый чемпионат Японии Действующая чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева стала победительницей Открытого чемпионата Японии в женском одиночном разряде.

Алексей Мишин: Приехала мама Каролины Костнер и сказала «милле грацие» Знаменитый тренер прокомментировал успехи своих учеников на турнире в Оберстдорфе, а также рассказал о работе с Каролиной Костнер.

Туктамышева выиграла короткую программу на турнире серии «челленджер» в Германии Россиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на турнире серии «челленджер» в Германии.

Алексей Мишин: Такой драгоценный камень, как Туктамышева, не будет лишним в короне российского фигурного катания Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин, тренирующий чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, рассказал о планах их работы на предстоящий сезон.

Коляда, Туктамышева, Погорилая, Столбова/Климов выступят на Finlandia Trophy Стал известен состав сборной России на турнир Finlandia Trophy, который пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо.

Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в Сочи Sovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.

Елизавета Туктамышева: Никаких спадов и взлетов не планирую Чемпионка мира в женском одиночном катании 2015 года рассказала о том, как начинает предолимпийский сезон.

Тренер Погорилой: Мне очень нравится, что за последние месяцы Аня изменилась Тренер бронзового призера чемпионата мира Анны Погорилой Анна Царева рассказала о подготовке фигуристки к новому сезону.

Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео) В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.

Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этапов Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.

Алексей Мишин: Короткую программу Туктамышевой ставит Прокофьева Известный российский тренер Алексей Мишин сообщил, что автором короткой программы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на сезон-2016/17 является хореограф Татьяна Прокофьева.