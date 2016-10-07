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«Финляндия трофи». Осмонд - первая, Погорилая – третья, Туктамышева осталась четвертой

Юрий Якушин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Российские фигуристки Анна Погорилая и Елизавета Туктамышева заняли третье и четвертое места на турнире «Финляндия трофи».

Победительницей стала американка Кэтлин Осмонд, второе место у японки Мао Асада.

Напомним, после короткой программы Погорилая лидировала, Туктамышева была четвертой. В 2015 году петербургская спортсменка победила на чемпионате мира в Шанхае. Москвичка Погорилая – бронзовый призер чемпионата мира-2016.

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