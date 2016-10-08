Андрей Рябинский: Выиграл торги на поединок Поветкин-Стиверн, бой будет в России

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выиграл промоутерские торги на проведение боя между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и канадcким боксером Бермейном Стиверном, бой состоится в декабре в России.

«Только что в Нью-Йорке выиграл промоутерские торги на бой Поветкин-Стиверн. Бой будет в России! Работаем, братья!» - написал Рябинский в сети Instagram.

Только что в Нью-Йорке выиграл промоутерские торги на бой Поветкин-Стиверн. Бой будет в России! Работаем, братья! Теперь домой 🚀 Фото опубликовано ryabinskiy (@ryabinskiy) Окт 7 2016 в 1:17 PDT

Также Рябинский сообщил, что бой состоится в декабре 2016 года, а за право проведения поединка он заплатил 3,16 миллиона долларов.

Обладатель чемпионского пояса WBC американец Деонтей Уайлдер в июле победил соотечественника Криса Арреолу в четвертой добровольной защите титула. Уайлдер в бою получил перелом и порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции. WBC объявил, что Уайлдер, вероятно, не сможет боксировать до 2017 года, поэтому он сохранит права на обязательный чемпионский бой. Поветкин и Стиверн разыграют между собой звание временного чемпиона.