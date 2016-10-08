Андрей Рябинский: Выиграл торги на поединок Поветкин-Стиверн, бой будет в России
Глава промоутерской
компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выиграл промоутерские торги на
проведение боя между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и
канадcким боксером Бермейном Стиверном, бой состоится в декабре в России.
«Только что в Нью-Йорке выиграл промоутерские торги на бой Поветкин-Стиверн. Бой будет в России! Работаем, братья!» - написал Рябинский в сети Instagram.
Также Рябинский сообщил, что бой состоится в декабре 2016 года, а за право проведения поединка он заплатил 3,16 миллиона долларов.
Обладатель
чемпионского пояса WBC американец Деонтей Уайлдер в июле победил
соотечественника Криса Арреолу в четвертой добровольной защите титула. Уайлдер
в бою получил перелом и порвал бицепс правой руки, после чего перенес две
операции. WBC объявил, что Уайлдер, вероятно, не сможет боксировать до 2017
года, поэтому он сохранит права на обязательный чемпионский бой. Поветкин и
Стиверн разыграют между собой звание временного чемпиона.