Александр Хацкевич: Пока мы входили в игру, голландцы забили два мяча
Главный тренер сборной
Белоруссии Александр Хацкевич после поражения от голландцев в матче отборочного
цикла к чемпионату мира-2018 признал, что на поле находились команды разного
уровня.
«На поле были команды
разного уровня, что подтвердила игра. Пока мы в нее входили, уже проигрывали
0:2. Могли вернуться в игру ещё в первом тайме, но первая же наша грубая ошибка
после перерыва - и все закончилось. Но ничего страшного не произошло. Сегодня
еще попереживаем, а завтра начнём готовиться к следующей игре. Свои очки в этом
цикле мы еще возьмем.
Ошибка с третьим
пропущенным мячом выбила ребят из колеи. Шли в атаку - попали в плен. Философия
игры голландцев не меняется. Где у них не получалось по центру, они прижимали
флангами. Посмотрите, все голы были разными. Но главное, что мы сами ошибались
чрезмерно», - приводит слова Хацкевича «Прессбол».
Матч группы А, прошедший в пятницу в Голландии, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес.
Матч
Голландия - Белоруссия - 4:1 (2:0)
Голы
Промес 15 (1:0). Промес 31 (2:0). Риос 47 (2:1). Классен 56 (3:1). Янссен 64 (4:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., Брума, ван Дейк, Снейдер (Прюппер, 46), Вейналдум, Карсдорп, Классен, Промес, Строотман (Класи, 79), Янссен (Дост, 84)
Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачёв, Сиваков, Поляков, Кривец (Кисляк, 68), Корзун, Риос, Маевский (Глеб, 46), Гордейчук (Володько, 74), Корниленко
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
07 октября 21:45, Де Куйп, Текстовая трансляция