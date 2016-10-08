Александр Хацкевич: Пока мы входили в игру, голландцы забили два мяча

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич после поражения от голландцев в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 признал, что на поле находились команды разного уровня.

«На поле были команды разного уровня, что подтвердила игра. Пока мы в нее входили, уже проигрывали 0:2. Могли вернуться в игру ещё в первом тайме, но первая же наша грубая ошибка после перерыва - и все закончилось. Но ничего страшного не произошло. Сегодня еще попереживаем, а завтра начнём готовиться к следующей игре. Свои очки в этом цикле мы еще возьмем.

Ошибка с третьим пропущенным мячом выбила ребят из колеи. Шли в атаку - попали в плен. Философия игры голландцев не меняется. Где у них не получалось по центру, они прижимали флангами. Посмотрите, все голы были разными. Но главное, что мы сами ошибались чрезмерно», - приводит слова Хацкевича «Прессбол».

Матч группы А, прошедший в пятницу в Голландии, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес.