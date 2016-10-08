Андрей Разин: Приятно видеть грустные лица некоторых работников «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата, в котором прервалась шестиматчевая серия поражения екатеринбургской команды, рассказал о существующих противоречиях в клубе.

«Самое главное - как приятно видеть грустные лица некоторых работников нашего клуба! Наконец-то, душа поет. Легко нигде не бывает, поэтому я и говорю, что радостно. А то шесть игр они веселились, а тут хоть можно перед поездкой порадоваться. Выигрывает всегда клуб, начиная от президента, заканчивая уборщицей. А если в клубе одни плывут в одну сторону, другие плывут в другую сторону, и кроме некоторых людей команда не нужна… Это так, на отступление», - приводит слова Разина официальный сайт «Автомобилиста».

Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Шайбы в составе победителей забросили Артем Гареев, Никлас Андерсен и Александр Щемеров. У «Нефтехимика» отличились Джеффри Кинрейд и Андрей Стась.