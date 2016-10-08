Андрей Разин: Приятно видеть грустные лица некоторых работников «Автомобилиста»
Главный тренер «Автомобилиста»
Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного
чемпионата, в котором прервалась шестиматчевая серия поражения екатеринбургской
команды, рассказал о существующих противоречиях в клубе.
«Самое главное -
как приятно видеть грустные лица некоторых работников нашего клуба! Наконец-то,
душа поет. Легко нигде не бывает, поэтому я и говорю, что радостно. А то шесть
игр они веселились, а тут хоть можно перед поездкой порадоваться. Выигрывает всегда
клуб, начиная от президента, заканчивая уборщицей. А если в клубе одни плывут в
одну сторону, другие плывут в другую сторону, и кроме некоторых людей команда
не нужна… Это так, на отступление», - приводит слова Разина официальный сайт
«Автомобилиста».
Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Шайбы в составе победителей забросили Артем Гареев, Никлас Андерсен и Александр Щемеров. У «Нефтехимика» отличились Джеффри Кинрейд и Андрей Стась.
Матч
Автомобилист - Нефтехимик - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Гареев (Моня, Торченюк), 3:15 (1:0). Кинрэйд (Стась, Сергеев), 7:22 (1:1). Андерсен (Бухтеле), 15:14 (2:1). Щемеров (Голышев), 27:32 (3:1). Стась (Брынцев), 58:04 (3:2).
Место и дата
07 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция