Зинэтула Билялетдинов: Начало матча получилось неважным

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Югрой» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил действия подопечных при игре в большинстве.

«Начало матча было неважным. Видимо, мы немного неправильно подготовились к игре. Но потом начали быстрее двигаться и создавать моменты. Также хорошо сработало численное большинство, поэтому результат стал для нас положительным», - приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Югры».

Встреча, прошедшая в пятницу в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 6:3в пользу гостей. У «Ак Барса» дублем отметился Андрей Попов, также по шайбе забросили Федор Малыхин, Стефан Эллиотт, Антон Глинкин и Александр Свитов. Хозяева ответили шайбами Олега Погоришного, Павла Варфоломеева и Андрея Анкудинова.

Победа над «Югрой» стала для казанских хоккеистов пятой подряд в чемпионате.