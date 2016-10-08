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Зинэтула Билялетдинов: Начало матча получилось неважным

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Югрой» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил действия подопечных при игре в большинстве.

«Начало матча было неважным. Видимо, мы немного неправильно подготовились к игре. Но потом начали быстрее двигаться и создавать моменты. Также хорошо сработало численное большинство, поэтому результат стал для нас положительным», - приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Югры».

Встреча, прошедшая в пятницу в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 6:3в пользу гостей. У «Ак Барса» дублем отметился Андрей Попов, также по шайбе забросили Федор Малыхин, Стефан Эллиотт, Антон Глинкин и Александр Свитов. Хозяева ответили шайбами Олега Погоришного, Павла Варфоломеева и Андрея Анкудинова.

Победа над «Югрой» стала для казанских хоккеистов пятой подряд в чемпионате.

Матч

Югра - Ак Барс - 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Голы:

Погоришный (Медведев), 3:10 (1:0). Варфоломеев (Лапенков), 6:47 (2:0). Малыхин (Жуков, Глинкин), 16:58 (2:1). Эллиотт (Захарчук, Секач), 36:41 (2:2). Глинкин (Малыхин), 39:52 (2:3). Попов 41:48 (2:4). Свитов (Азеведо, Ткачёв), 52:29 (2:5). Анкудинов (Радулов, Людучин), 53:17 (3:5). Попов (Глинкин, Малыхин), 55:30 (3:6).

Место и дата

07 октября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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