Квинси Промес: Мои два гола – ответ на разговоры о том, что я не забиваю за сборную

Атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес после победы своей национальной команды над Белоруссией в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 признался, что был рад забить два мяча, но самое главное – победа сборной.

«Голы добавляют нам уверенности в собственных силах. Важно, что мы победили, а я забил два мяча в ответ на критику о том, что не забиваю за сборную. Впрочем, самое главное – командные три очка. Теперь все наши мысли о матче с Францией, который пройдет в понедельник», - приводит слова Промеса Voetbalzone.

Матч группы А, прошедший в пятницу в Голландии, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес. Эти мячи стали первыми для него за национальную команду.