Квинси Промес: Мои два гола – ответ на разговоры о том, что я не забиваю за сборную
Атакующий полузащитник
московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес после победы своей
национальной команды над Белоруссией в матче отборочного цикла к чемпионату
мира-2018 признался, что был рад забить два мяча, но самое главное – победа сборной.
«Голы добавляют нам
уверенности в собственных силах. Важно, что мы победили, а я забил два мяча в
ответ на критику о том, что не забиваю за сборную. Впрочем, самое главное –
командные три очка. Теперь все наши мысли о матче с Францией, который пройдет в
понедельник», - приводит слова Промеса Voetbalzone.
Матч группы А, прошедший в пятницу в Голландии, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес. Эти мячи стали первыми для него за национальную команду.
Матч
Голландия - Белоруссия - 4:1 (2:0)
Голы
Промес 15 (1:0). Промес 31 (2:0). Риос 47 (2:1). Классен 56 (3:1). Янссен 64 (4:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., Брума, ван Дейк, Снейдер (Прюппер, 46), Вейналдум, Карсдорп, Классен, Промес, Строотман (Класи, 79), Янссен (Дост, 84)
Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачёв, Сиваков, Поляков, Кривец (Кисляк, 68), Корзун, Риос, Маевский (Глеб, 46), Гордейчук (Володько, 74), Корниленко
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
07 октября 21:45, Де Куйп, Текстовая трансляция