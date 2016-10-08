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Квинси Промес: Мои два гола – ответ на разговоры о том, что я не забиваю за сборную

Андрей Петухов
Источник:  VoetbalКомментарии

Атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес после победы своей национальной команды над Белоруссией в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 признался, что был рад забить два мяча, но самое главное – победа сборной.

«Голы добавляют нам уверенности в собственных силах. Важно, что мы победили, а я забил два мяча в ответ на критику о том, что не забиваю за сборную. Впрочем, самое главное – командные три очка. Теперь все наши мысли о матче с Францией, который пройдет в понедельник», - приводит слова Промеса Voetbalzone.

Матч группы А, прошедший в пятницу в Голландии, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес. Эти мячи стали первыми для него за национальную команду.

Матч

Голландия - Белоруссия - 4:1 (2:0)

Голы

Промес 15 (1:0). Промес 31 (2:0). Риос 47 (2:1). Классен 56 (3:1). Янссен 64 (4:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., Брума, ван Дейк, Снейдер (Прюппер, 46), Вейналдум, Карсдорп, Классен, Промес, Строотман (Класи, 79), Янссен (Дост, 84)

Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачёв, Сиваков, Поляков, Кривец (Кисляк, 68), Корзун, Риос, Маевский (Глеб, 46), Гордейчук (Володько, 74), Корниленко

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

07 октября 21:45, Де Куйп, Текстовая трансляция

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